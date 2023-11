Pioli: "Fischi giusti, ma ora invertiamo la rotta"

L'allenatore del Milan è duro nell'analizzare la sconfitta casalinga contro l'Udinese: "Prestazione brutta e con tanta confusione, non siamo stati all'altezza. I fischi? Meritati specie quelli rivolti a me". Adesso arriva il Paris Saint Germain: "Abbiamo un solo risulato e dobbiamo fare una grande partita, serve invertire la rotta" LE PAGELLE

E' visibilmente deluso Stefano Pioli dopo la sconfitta casalinga contro l'Udinese. Il milan, dopo la sosta per le Nazionali, è andato incontro a una crisi che ha generato un solo pareggio in 4 partite, un punto su 12 disponibili, compresa la Champions: "Non abbiamo fatto la partita che volevamo e potevamo fare, più la gara andava avanti e più abbiamo perso qualità e lucidità. Stasera prestazione brutta, con tanta confusione - dice - Deve preoccupaci un po' tutto, sia i risultati che la partita di stasera. Sapevamo che sarebbe stata rognosa, ma questa non può essere una scusante. Dobbiamo subito invertire la rotta". E adesso arriva il PSG, forse un avversario che può dare molti stimoli per una inversione di tendenza: "Conta poco chi sia l'avversario, abbiamo un solo risultato e ci servirà una grandissima partita sotto tutti gli aspetti, contro una squadra molto forte. Vedremo cosa faremo".

"Jovic? Non credo abbiamo giocato male o perso per lui" Nella gara contro l'Udinese, Pioli ha deciso di puntare su Jovic come spalla di Giroud, ma l'ex Fiorentina non ha reso per ciò che ci si aspettava: "Jovic è una punta brava a fare la sponda, a fare la sponda e giocare la palla, smistando per gli altri. Nel primo tempo l'abbiamo cercato poco - spiega ancora - Qual'è la sua difficoltà? E' la prima partita che gioca dall'inizio, non credo che abbiamo perso o giocato male per colpa di Jovic". Le scelte del reparto offensivo sono figlie anche delle assenze: "Oggi ho fatto una scelta diversa dal solito, dovuta alle assenze, altrimenti sappiamo come vogliamo giocare - ribadisce - Le assenze poi ti possono far fare anche altre scelte, ma io sono sicuro che il reparto offensivo sia di assoluto valore".