Seconda sconfitta consecutiva in casa e un -6 dall'Inter che fa male. Il Milan cade a San Siro anche contro l'Udinese che dal canto suo centra il primo successo in questo campionato. La squadra di Pioli è parsa poco lucida specialmente in attacco (qualche tentativo solo nel finale), mentre la formazione di Cioffi ha saputo sfruttare al meglio la grande chance: Ebosele steso da Adli, rigore che Pereyra ha trasformato per l'1-0 dei friulani