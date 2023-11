Dove vedere Salernitana-Napoli

La partita tra Salernitana e Napoli, valida per l'11^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 4 novembre alle 15 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Salernitana e Napoli

Il Napoli è imbattuto contro la Salernitana in Serie A, grazie a tre successi e tre pareggi in sei precedenti: i partenopei hanno giocato più gare nella competizione senza mai perdere solo contro il Cesena (26). L’ultimo successo della Salernitana in campionato contro il Napoli risale al 24 novembre 2002 in Serie B (2-0), da allora ha ottenuto tre pareggi e quattro sconfitte, non riuscendo a trovare la via del gol in quattro occasioni. Dopo il 3-3 del novembre 1947, la Salernitana non ha più segnato nei due successivi incontri casalinghi contro il Napoli in Serie A: in totale non ha trovato la rete nel 67% delle gare interne contro i partenopei nella competizione (due su tre), solo contro Juventus e Roma (75%) ha registrato una percentuale più alta (67% anche contro Atalanta). La Salernitana non ha vinto nessuna delle ultime 11 gare di campionato e senza una vittoria contro il Napoli stabilirebbe il suo record negativo di partite consecutive senza successi in Serie A (11 anche tra gennaio e aprile 2022). Il Napoli è la squadra che ha segnato più gol in trasferta in questo campionato (12); tuttavia, includendo anche la fine della scorsa stagione, i partenopei non hanno trovato il successo in cinque delle ultime otto gare esterne di Serie A (4 pari, 1 sconfitta), dopo che avevano vinto tutte le otto precedenti. La Salernitana non ha vinto nessuna delle cinque gare casalinghe in questa Serie A (3 pareggi, 2 sconfitte), subendo una media di 2,2 reti a partita (11 in totale); la squadra campana aveva chiuso lo scorso campionato con tre successi nelle ultime quattro sfide all’Arechi (1 pari), con 1,3 gol incassati in media.