Il settore più caldo del tifo della squadra viola, nonostante fosse mezzo vuoto per protesta, è stato squalificato per un turno - ma con la condizionale - dopo i cori di discriminazione territoriale e razziale contro alcuni giocatori della Juventus

Un turno a porte chiuse, ma con la condizionale, per la Curva Fiesole della Fiorentina. È questa la principale sanzione comminata dal giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo l’undicesima giornata di Serie A. Come si legge nel dispositivo ufficiale della Lega Serie A, la decisione è stata presa perché “prima dell’inizio della gara ed al termine della stessa sono stati intonati cori beceri e di discriminazione razziale nei confronti di tre calciatori della Soc. Juventus; prima dell’inizio della gara ed al termine della stessa, dalla “Curva Fiesole”, occupata dai sostenitori della Soc. Fiorentina, venivano intonati ripetutamente cori beceri e discriminatori all’indirizzo del calciatore Dusan Vlahovic (Soc. Juventus); prima dell’inizio della gara, i sostenitori della Soc. Fiorentina presenti in “Curva Fiesole” intonavano cori di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Bioty Moise Kean (Soc. Juventus), e, al termine della stessa, i sostenitori ancora presenti in “Curva Fiesole” intonavano cori di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Weston James McKennie (Soc. Juventus)”.