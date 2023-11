Due nuovi giocatori per Allegri. O meglio, due giovani lanciati da Allegri che entrano ufficialmente nel gruppo della prima squadra della Juventus. Nomi già noti, già in campo per diversi minuti ed entrambi classe 2005 formati nella Next Gen bianconera. Ad annunciare il passaggio in "prima" di Yildiz e Huijsen è stato lo stesso club. Allegri aveva già speso parole importanti per entrambi: "Yildiz diventerà un giocatore meraviglioso" - disse dopo il derby col Torino. Mentre per Huijsen: "Farà una grandissima carriera".