La Juventus a gennaio ha intenzione di intervenire sul mercato, concentrandosi soprattutto sul settore di centrocampo. Massimiliano Allegri ha perso per motivi diversi (e per tutta la stagione) sia Pogba che Fagioli e ha bisogno di rinforzi per tornare ad avere più alternative nel reparto. La dirigenza bianconera, con Giuntoli e Manna in testa, guarda con un occhio speciale ai giocatori in uscita dalla Premier. Se inizialmente si è sondato il mercato dei registi, negli ultimi giorni, la ricerca si è spostata su un giocatore con altre caratteristiche: più mezzala, dotata di capacità di inserimento e (possibilmente) con qualche gol nelle gambe.