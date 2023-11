Attesa per due firme: Locatelli, in scadenza nel 2026, dovrebbe essere il primo ad essere annunciato, con nuova data di scadenza fissata nel 2028. Stesso discorso per Fagioli, nel suo caso il rinnovo dimostra la vicinanza della società bianconera al giocatore in un momento particolare

Due rinnovi in casa Juve. Una settimana chiave e di annunci che porteranno al prolungamento fino al 2028 per due giocatori, prima Locatelli (firma e annuncio atteso per giovedì) e dunque Fagioli (venerdì), in un rinnovo che dimostra la vicinanza della società bianconera al giocatore in un momento particolare. Per il centrocampista classe 2001 cresciuto nel settore giovanile bianconero - e reduce dal patteggiamento e dalla squalifica che gli impedirà di scendere in campo fino a maggio 2024 - firma fino al 2028, col contratto attuale che sarebbe invece scaduto nel 2026.