Scelte limitate in mezzo

Un reparto- quello di centrocampo – che in vista della sfida contro il Cagliari, certamente non permette ad Allegri grandi scelte. Le scelte sono limitate. Perché oltre Pogba e Fagioli out per motivi extracampo, c’è la squalifica di Rabiot e l’indisponibilità di Weah per infortunio. Allora chi farà il Rabiot contro il Cagliari? Per cambiare il meno possibile ecco l’opzione di un Andrea Cambiaso mezzala sinistra con uno tra Iling-Junior e Kostic sulla fascia. McKennie resterebbe al suo posto sulla fascia destra, confermandosi uno dei giocatori più importanti della rosa di Max Allegri. L’allenatore della Juventus sfida il suo passato. Cagliari è la piazza con cui nel 2008 ha esordito da allenatore in serie A, e proprio in quella prima stagione affrontò Ranieri allenatore della Juventus. Nel 2023 la situazione si è ribaltata, e sabato la Juve si gioca – almeno per una notte- il primo posto in classifica.