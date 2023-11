Il Milan a Lecce senza Pulisic che salterà anche gli impegni con la nazionale Usa per recuperare e tornare dopo la sosta. Chukwueze non ha i 90' nelle gambe ma sembra favorito su Okafor per il ruolo di estern destro. A centrocampo verso il ritorno da titolare di Krunic, in vantaggio su Musa

