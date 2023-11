Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. L'emergenza a centrocampo per la Juve, con Cambiaso pronto a fare la mezzala; Milan con Chukwueze al posto di Pulisic. Verso il derby di Roma: Sarri in ansia per Zaccagni, mentre c'è ottimismo per Luis Alberto; Roma con Lukaku e Dybala titolari. Inter, Inzaghi rilancia Darmian per Pavard. Nuovi problemi dietro per il Torino



PROBABILI FORMAZIONI 12^ GIORNATA: I 'CAMPETTI'