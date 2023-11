Nel video Angelo Mangiante fa il punto sul momento della Roma, rientrata dopo il pesante ko di Praga. Dopo le dure parole di Mourinho, a cui non è andata giù come i suoi abbianor buttato la chance di qualfiicarsi da primi del girone in Europa League, non sono escluse possibili novità nel derby...

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITA’