Dybala non è al cento per cento, ma Mou punterà su di lui e sarà titolare nel derby. Mourinho ritrova anche Cristante. Torna anche Spinazzola sulla sinistra, in vantaggio su Zalewski che comunque ha recuperato dall'influenza. Intanto, la provocazione dopo il ko in coppa ("È mancato tutto, si salva solo Bove") ha lasciato il segno. E spesso ha dato risultati positivi in termini di reazione

