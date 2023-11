Anche un tifoso del Milan si concede volentieri una partita della Juventus all'Allianz Stadium, soprattutto se è a Torino. Novak Djokovic, grande appassionato di calcio e supporter rossonero come spesso raccontato dal diretto interessato, è stato invitato dal club bianconero per assistere al match contro il Cagliari, vinto 2-1 con i gol di Bremer e Rugani. Il tennista serbo, numero uno al mondo, è a Torino per disputare le ATP Finals: esordirà domani, domenica 12 novembre, alle ore 21 contro Holger Rune, match in diretta su Sky Sport come tutto il resto della competizione.