Il difensore dell'Inter, che ha accusato un risentimento muscolare al polpaccio destro ed è stato costretto a lasciare la Nazionale, quasi sicuramente non sarà a disposizione per la sfida contro la Juventus, in programma a Torino il prossimo 26 novembre. Anche Marotta, in visita nel ritiro dell'Italia, ha espresso preoccupazione per le condizioni di Bastoni. E' la seconda assenza nel reparto arretrato, dopo quella di Pavard. Inzaghi potrà contare su Darmian, De Vrij e Acerbi (oltre a Bisseck)

Alessandro Bastoni verso il forfait per il big match di campionato tra Juve e Inter, in programma domenica 26 novembre a Torino. Il difensore nerazzurro è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale per un risentimento muscolare al polpaccio destro. Bastoni, che salterà le sfide dell'Italia contro Macedonia del Nord e Ucraina, molto probabilmente non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida ai bianconeri che vale il primo posto in classifica. L'allenatore dell'Inter - già costretto a fare a meno di Pavard - nel reparto arretrato potrà contare su Darmian, De Vrij, Acerbi e Bisseck. Probabile che i primi tre saranno titolari allo Stadium. Anche l'amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta, in visita nel ritiro dell'Italia a Roma, ha espresso preoccupazioni per le condizioni fisiche di Bastoni.