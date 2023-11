Thuram assistman. E ora sfida il passato del papà

Nessuno come lui. Nessun nuovo acquisto in questa Serie A è stato fondamentale per realizzare gol quanto Marcus Thuram nell’Inter : 12 in totale, frutto di 4 reti e 8 assist. Gol pesanti come quello nel derby, e passaggi decisivi che lo hanno portato in testa alla classifica degli assist. Thuram è ovunque, svaria, dribbla, passa, tira, si procura rigori, si completa alla perfezione con Lautaro . E ora dovrà pure affrontare il passato del padre. Contro quella Juve in cui Lilian ha giocato per 5 anni. Eppure è stato proprio Lilian a consigliare al giovane Marcus di scegliere l’opzione migliore per lui, quell’Inter che lo inseguiva da tempo.

Le news sull'attacco nerazzurro

Non c’è peró solo Thuram nell’attacco dell’Inter. Finora, però, la sosta non ha portato gioie alle punte nerazzurre. Lautaro in campo 45’ nella sconfitta dell’Argentina contro l’Uruguay, Sanchez 90 minuti nello zero a zero del Cile contro il Paraguay, Arnautovic 45 minuti e uno spavento per una botta ricevuta. Niente di grave per fortuna per Inzaghi che già ha perso Bastoni in questa sosta. Ma se la difesa è in emergenza con anche l’assenza di Pavard, l’attacco ha appena recuperato tutti i pezzi e può fare affidamento, Francia permettendo, su un grande Marcus Thuram, il figlio che presto sfiderà il passato del padre.