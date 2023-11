Ancora un problema fisico in casa Juventus. Weston McKennie torna dal ritiro degli Stati Uniti per curare una tendinopatia al ginocchio sinistro. La misura, presa a scopo precauzionale, non dovrebbe precludergli la possibilità di giocare contro l'Inter

Locatelli, Miretti, ora anche McKennie. Il centrocampo della Juventus rischia di essere ridotto all'osso contro l'Inter. L'ex Leeds, come riportato dalla federazione americana, ha lasciato il ritiro degli Stati Uniti per un problema fisico.

Mossa precauzionale, recupero possibile per l'Inter

Così recita il comunicato degli Stati Uniti: "Il centrocampista McKennie ha lasciato il ritiro per recuperare da una tendinopatia al ginocchio sinistro". La misura sarebbe stata presa a scopo precauzionale. La sua disponibilità in vista del derby d'Italia di domenica 26 novembre non sarebbe a rischio. Una buona notizia per Allegri, che può usare McKennie sia come esterno destro che come mezzala e che già ha visto uscire acciaccati Locatelli e Miretti dall'ultima partita contro il Cagliari.