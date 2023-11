Weston McKennie ha abbandonato il ritiro degli Stati Uniti e farà rientro a Torino per curare una tendinopatia al ginocchio sinistro. Solo l'ultimo dei tanti giocatori ad aver accusato problemi fisici nelle partite o negli allenamenti con la propria nazionale durante la sosta. L'Inter ha perso Bastoni, il Real Madrid recupererà Vinicius e Camavinga solo nel 2024 e anche il Manchester City è in apprensione per Haaland. Ecco tutti i calciatori che si sono fatti male, a partire da quelli della Serie A