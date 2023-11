Presente al Social Football Summit allo Stadio Olimpico di Roma, l'amministratore delegato dell'Inter parla del futuro stadio nerazzurro: "San Siro è in una posizione strategica, ma la struttura è inadeguata e ora l'opzione è in stand-by per la questione del vincolo del secondo anello. La burocrazia ostacola gli investimenti e noi non possiamo permetterci di aspettare". Sulla costruzione di un nuovo impianto a Rozzano: "L'unico problema oggi sarebbe il traffico"

Tiene banco la questione relativa al futuro stadio di Inter e Milan. Anzi, futuri stadi, vista la difficoltà di costruire un nuovo impianto unico a San Siro al posto di quello attuale. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha recentemente invitato le due squadre a non abbandonare la città di Milano. Le società però sembrano più orientate ora alla costruzione di due nuovi stadi a Rozzano e a San Donato. Per l'Inter ha ribadito questa posizione l'amministratore delegato Alessandro Antonello, presente al Social Football Summit allo Stadio Olimpico di Roma: "In questi anni abbiamo lavorato duramente per fare in modo che Inter e Milan potessero continuare a giocare a San Siro, lo consideriamo un luogo strategico. Abbiamo lasciato spazi a tutti gli interventi dell'amministrazione comunale. Oggi siamo di fronte a quello che potrebbe diventare un ostacolo insormontabile come il vincolo sul secondo anello. Noi vorremmo restare a Milano, ma non possiamo fermarci e se non è possibile siamo costretti a cercare soluzioni alternative".

"La burocrazia rappresenta un freno agli investimenti" L'opzione San Siro non è stata ancora abbandonata dall'Inter, ma all'orizzonte non sembrano esserci buone notizie: "L'infrastruttura presenta segni tangibili di inadeguatezza rispetto a quelli delle grandi squadre europee. La sentenza del TAR sul vincolo del secondo anello è stata rinviata a dicembre. Il messaggio da lanciare è che in Italia bisogna combattere contro una burocrazia che non aiuta per niente gli investimenti. Siamo molto felici per l'Europeo, ma il 2032 è una data lontana per il nostro progetto. San Siro oggi è in stand-by". leggi anche Finale Champions 2026 o 2027, Milano candidata

"Per Rozzano abbiamo un'esclusiva fino al 2024" Presenta decisamente meno problemi, nonostante il traffico, la strada che porta a Rozzano: "Una strada percorribile, quell'area è di proprietà della famiglia Cabassi con la quale abbiamo un'esclusiva fino al 2024. Stiamo facendo tutte le valutazioni possibili. L'unica criticità è quella relativa al traffico, perchè con il Forum di Assago diventerebbe un'area molto congestionata. La zona è ideale non solo per lo stadio, vorremmo mettere anche una nostra sede, creare attività per la comunità e dare un contributo alle città di Rozzano e Assago. Una vera infrastruttura a disposizione della cittadinanza". Infine, non poteva mancare una battuta sul Derby d'Italia in programma domenica sera contro la Juve: "Arriva troppo presto per essere una sfida scudetto, ma ha grande appeal internazionale e sarà una partita molto seguita a livello mondiale".