Cannavaro: "Mazzarri? Sono curioso, ha poco tempo"

L'ex capitano della Nazionale ha parlato del nuovo Napoli di Mazzarri: "Il problema non è la classifica, tocca ai giocatori tirarsi fuori da questa situazione. Non possono essere quelli che ho visto contro l'Empoli". Poi sull'Italia di Spalletti: "Hanno sofferto con cuore, da qui si può costruire tanto". Infine su Juve-Inter: "È una partita che genera sempre polemiche. Marcus Thuram..."

Un Fabio Cannavaro a tutto tondo quello intervenuto ai microfoni di Sky Sport . L'ex capitanoo della nazionale ha parlato del nuovo Napoli di Mazzarri, ma non solo: belle parole anche per Spalletti e il suo lavoro con gli azzurri, e poi una battuta su Juve-Inter con una "tirata d'orecchie" a Marcus Thuram...

"Napoli? C'è sicuramente un blocco"

Sull'energia del nuovp Napoli con Mazzarri: "Speriamo perché le prossime partite non sono semplici, sono sulla carta molto difficili e penso che al di là del nuovo allenatore, i giocatori devono tirare fuori quell’orgoglio da campioni per risollevare una situazione che non è delle migliori. Non per la classifica, non posso pensare che i giocatori visti contro l’Empoli siano gli stessi di sei mesi fa. C’è sicuramente un blocco e sta a loro venir fuori da questa situazione e portare serenità dopo lo scudetto".