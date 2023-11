Dopo le prime anticipazioni di ieri, sono stati pubblicati altri estratti dell'intervista di José Mourinho alla Rai: "Roma poco protetta, perché per questo club ogni conquista viene descritta sempre come facilissima". Sul legame con i giallorossi: "Per me è speciale". Sul futuro: "Un giorno andrò in Arabia ma non è domani o dopo domani. Il Real? Ha un grande allenatore, perché dovrebbe cambiare?"

"La Roma è troppo criticata e poco protetta. Ha un profilo anche di comportamento a livello interno che apre un po' la porta a questo tipo di situazioni, ma la Roma è troppo criticata e lo è anche Mourinho - ha spiegato l'allenatore giallorosso alla Rai - Un esempio è il nostro percorso verso la finale di Europa League... è stato facilissimo! Per un altro allenatore, un altro club con un altro profilo la storia sarebbe del tutto diversa. Per me non è un problema, ma penso lo sia per la Roma come club e per i tifosi, che si meritano di più. Ma è una gioia per gli pseudo tifosi e gli pseudo intellettuali del calcio".