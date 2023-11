Emergenza in attacco

In attacco per il Milan è emergenza totale in vista delle prossime partite contro Fiorentina, in campionato, e Borussia Dortmund, in Champions League. Oltre a Okafor, infatti, sono indisponibili anche Giroud (squalificato per due turni) e Rafa Leao, a causa di una lesione al bicipite femorale. A disposizione di Stefano Pioli ci sono Jovic, Chukwueze, Pulisic e Romero.