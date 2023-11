Pioli convoca Camarda: chi è il talento rossonero

Vista l’emergenza in attacco (ko Leao e Okafor con Giroud squalificato) c’è la concreta possibilità che Pioli porti Francesco Camarda in prima squadra. 15 anni. Un talento, come dicono i numeri. Milanese e milanista, legatissimo alla famiglia. Ha giocato sempre in categorie diverse dalla sua, l'ultima magia è stato il gol in rovesciata col Psg in Youth League SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ

Sarà il momento di Francesco Camarda? Con Leao e Okafor ko, e Giroud squalificato, Pioli sta pensando di convocare il 15enne talentino rossonero per il match contro la Fiorentina. Una situazione eccezionale e di emergenza che potrebbe lanciare verso la panchina un ragazzo giovane, molto giovane. Camarda compirà 16 anni il 10 marzo prossimo. È un ragazzino molto legato alla famiglia: mamma Federica e papà Manuel lo hanno sempre seguito. Il papà anche stamattina - nel giovedì di antivigilia del match con la Fiorentina - lo ha portato a Milanello. Frequenta il liceo sportivo. Da tre giorni si allena in prima squadra e una sua convocazione sta diventando molto probabile. Pioli non lo sta caricando più di tanto, gli spiega solo alcuni movimenti: sa bene che è (quasi) un bambino. Lui, intanto e per non sbagliare, mercoledì in allenamento ha fatto doppietta.

I record nelle giovanili e la coincidenza viola Attaccante molto fisico e forte nel gioco aereo, milanese di nascita e grande tifoso proprio del Milan. Nel settore giovanile rossonero ha battuto ogni record di gol (con una media mostruosa che ha toccato anche le cinque reti per gara). Ha giocato sempre in categorie diverse dalla sua: quando era un U14 giocava nella 15, quando era un U15 giocava nella 16, da U16 (quest’anno) sta giocando in Primavera agli ordini di Ignazio Abate (due categorie sopra età). Qualora facesse l’esordio in A (a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni) batterebbe ogni record del nostro campionato, col primato attuale del bolognese Amey con 15 anni, 9 mesi e 1 giorno. È già nel giro delle selezioni azzurre: 13 centri in 22 partite tra U15, 16 e 17. Coincidenza: due anni fa, da sotto età, realizzò il gol decisivo nella finale scudetto U15, casualità: Milan-Fiorentina. La stessa partita di sabato.

Giovanili con Seedorf jr, Kakà l'idolo e la rovesciata col Psg L'ultimo guizzo che è salito alla ribalta è stato il suo gol in rovesciata contro il Psg in Youth League. Nelle giovanili rossonere aveva giocato insieme al figlio di Clarence Seedorf, Denzel Miguel Viana Seedorf. E chissà se gli avrà chiesto di farsi raccontare da suo padre qualche aneddoto su un suo celebre compagno di squadra: Kakà. L'ex numero 22 del Milan è uno degli idoli calcistici del giovanissimo attaccante. Camarda non lo nasconde, tanto che tra i suoi 37 post su Instagram uno è dedicato proprio all'ex trequartista brasiliano e al suo celebre gol segnato a Old Trafford contro il Manchester United: Heinze ed Evra messi a sedere con astuzia e Van der Sar battuto con un destro preciso. Era il 24 aprile 2007: Francesco sarebbe nato più o meno 11 mesi dopo.

Passatempo preferito? La kick boxing Al momento per Camarda Kakà è un poster in camera, da osservare con attenzione nell'attesa di un esordio. Il calcio è il suo chiodo fisso anche fuori dal campo: presenza costante sui social, dove c'è spazio per una foto con Sandro Tonali e una con Ibra. Poi kick boxing, altro sport che il giovanissimo attaccante pratica nel tempo libero e che gli ha permesso di potenziare le sue doti tecniche e fisiche.