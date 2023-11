Prima vittoria stagionale per la Salernitana grazie alle reti di Kastanos e Candreva che ribaltano il vantaggio laziale di Immobile su rigore allo scadere del primo tempo. Meglio la squadra di Inzaghi per tutto il match con gli autori delle reti sugli scudi e Candreva migliore in campo. Lazio troppo sottoritmo e imprecisa. Errore di Provedel sul gol decisivo. Le pagelle del nostro telecronista Federico Botti