Bianconeri in serie utile da 8 turni dopo l'1-1 nel derby d'Italia, analizzato da Massimiliano Allegri: "Potevamo fare meglio come in occasione del pareggio, loro sono micidiali in quelle situazioni. Erano tre anni che la Juve non giocava per il 1° posto: non è stato facile neanche per me". Applausi a Vlahovic: "Ha giocato la miglior partita da quando è qui". E sullo scudetto: "Pensiamo a tornare in Champions, ma restare a -2 dall'Inter è un bel traguardo psicologico"

