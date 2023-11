Sarri ha usato parole pesanti per commentare la sconfitta subita contro la Salernitana: "Inutile giustificarsi, c’è qualcosa che non va. Fossi Lotito interverrei pesantemente". L'allenatore biancoceleste non sta pensando alle dimissioni e la società non ha intenzione di esonerarlo: non ci sono all’orizzonte ipotesi di addio anche se i rapporti sono freddi. Il punto a cura di Matteo Petrucci

SARRI: "FOSSI LOTITO INTERVERREI"