Dove vedere Roma-Udinese

La partita tra Roma e Udinese, valida per la 13^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 26 novembre alle 18.00 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Roma e Udinese

La Roma ha trovato il successo in sei delle ultime nove gare contro l’Udinese in Serie A (1 pari, 2 sconfitte), vincendo tuttavia solo una volta nei tre incontri più recenti contro questa avversaria (1 pareggio, 1 sconfitta): 3-0 lo scorso 16 aprile, con le reti di Bove, Pellegrini e Abraham. L’Udinese è rimasta imbattuta in ciascuna delle ultime quattro gare di Serie A in cui è riuscita a segnare almeno un gol contro la Roma (3 vittorie, 1 pareggio): l’ultimo incontro perso dai bianconeri contro i giallorossi nonostante avessero realizzato una rete è stato il 23 settembre 2017 (1-3, con i gol di Dzeko e doppietta di El Shaarawy per i capitolini, Stryger Larsen per i friulani). La Roma ha vinto ben 12 delle ultime 14 gare casalinghe contro l’Udinese in Serie A (2 sconfitte), con un punteggio aggregato di 34-13: in generale, tra le formazioni affrontate in almeno 30 match interni nella competizione, quella friulana è quella contro cui i giallorossi hanno segnato più reti in media (2.2). L’Udinese ha pareggiato ben otto delle ultime 11 gare di Serie A (1 vittoria, 2 sconfitte): quella friulana è infatti la formazione che ha pareggiato più volte nei cinque grandi campionati europei in corso (otto); solo due formazioni hanno registrato più pareggi nelle prime 13 gare stagionali di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, l’Inter 2004/05 (11) e il Bari 1998/99 (nove). La Roma è vicina a segnare 4500 gol in Serie A (includendo gli incontri terminati a tavolino), attualmente è a 4498 - solo Juventus (5322), Inter (5246) e Milan (4966) ne contano di più; tuttavia, i giallorossi non hanno trovato la rete in due delle ultime tre gare di campionato, tante quante volte nelle precedenti 20 partite nella competizione.