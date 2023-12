Le partite di Serie A di oggi

Il sabato della 14^ giornata di Serie A si chiude alle 20.45 con Milan-Frosinone, in diretta su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW

Tre gli appuntamenti del sabato della quattordicesima giornata di campionato con alle 15.00 Genoa-Empoli e alle 18.00 con Lazio-Cagliari. La sera, alle 20.45, scendono in campo Milan e Frosinone, la partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Luca Marchegiani. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini.