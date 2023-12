Dove vedere Lecce-Bologna

I numeri di Lecce e Bologna

Il Bologna ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie A contro il Lecce, segnando almeno due gol; si tratta già della miglior striscia degli emiliani contro i salentini nella competizione, sia per successi consecutivi che per gare di fila con almeno due reti realizzate. Due dei cinque successi del Bologna in trasferta contro il Lecce in Serie A sono arrivati nelle due sfide più recenti, tra il 2019 e il 2023, solo uno in meno di quelli ottenuti nelle precedenti 12 gare giocate in Puglia tra queste due squadre (due vittorie Lecce, sette pareggi, tre successi Bologna).Il Lecce ha pareggiato le ultime due partite di Serie A e non arriva a tre pareggi di fila nel torneo da novembre 2019 (quattro in quel caso); inoltre, l’ultimo successo dei giallorossi in campionato è arrivato il 22 settembre scorso (1-0 v Genoa), da allora per i salentini quattro pareggi e quattro sconfitte. Il Lecce ha vinto tre delle prime sette partite casalinghe disputate in questo campionato, ma nessuna delle ultime quattro (2 pari, 2 sconfitte); in cinque delle sei occasioni in cui i salentini hanno ottenuto almeno quattro successi nelle prime otto gare interne in Serie A si sono salvati a fine stagione (unica eccezione il 1990/91). Il Bologna ha mantenuto la porta inviolata in sei delle prime 13 partite di questo campionato e non arriva a sette clean sheet nelle prime 14 gare disputate in Serie A dal 2002/03; nella passata stagione la settima partita con la porta inviolata degli emiliani è arrivata alla 29^ gara. Dopo una striscia di quattro sconfitte di fila, il Bologna ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie A disputate alle 12:30; per i rossoblù si tratta dello stesso numero di successi ottenuti nelle precedenti 15 gare giocate in questo orario nella competizione (5 pari, 6 sconfitte).