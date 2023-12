Le statistiche della Roma nel finale e in rimonta

Secondo le statistiche Opta, con quelli di oggi sono 13 i gol della Roma negli ultimi 15 minuti (dal 75' in avanti, recupero compreso), almeno cinque in più rispetto a ogni altra squadra del campionato. Un dato che consente ai giallorossi di essere specialisti delle rimonte, con sette punti conquistati da situazioni di svantaggio. In questo caso solo Lecce e Sassuolo hanno fatto meglio della Roma con 8 punti ciascuno. Le capacità di reazione e di non arrendenvolezza della squadra di Mourinho in questa stagione si erano palesate soprattutto all'Olimpico con le vittorie su Monza, Lecce e Udinese, tutte arrivate a ridosso del novantesimo. Stavolta anche in trasferta la Roma ha fatto la differenza nel finale, complice la superiorità numerica per l'espulsione di Boloca nella ripresa.