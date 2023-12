A distanza di 70 anni, il "Gabbione" dei Pancaldi è andato distrutto a Livorno . Le forti raffiche di Libeccio, che hanno soffiato oltre i 60 nodi, hanno gravemente danneggiato lo storico campetto spazzandone via la recinzione. Si tratta di un punto di riferimento per gli amanti del calcio in città , voluto negli anni Cinquanta da Armando Picchi : l’iconico libero della Grande Inter, livornese doc, era un frequentatore dei Bagni Fiume e fece costruire sul campo da basket un "gabbione" affinché il pallone non finisse in mare. Da allora il campetto ha riservato le "gabbionate" , tornei fra ragazzi con la partecipazione di giocatori importanti in vacanza: si ricordano tra gli altri Luis Suarez, Giacinto Facchetti e Mario Corso. Impossibile dimenticare un altro celebre livornese come Massimiliano Allegri , che aveva regalato qualche aneddoto sul "Gabbione" e che si è già attivato per uno dei campi a cui è più legato da sempre.

La conferenza sul "Gabbione" e l'impegno di Allegri

Nel maggio del 2019, dopo aver vinto il 5° scudetto con la Juve, Allegri si congedò rispondendo così alle critiche sul gioco della sua squadra: "Nella vita, in tutti i ruoli ci sono le categorie. Se uno non vince mai ci sarà un motivo. Nel Gabbione a Livorno i tornei io li vincevo tutti: ne perdevo pochi, ne ho perso solo uno. Ci sarà un motivo: c'erano altri ragazzi come me che vincevano sempre i tornei e quelli che non vincevano mai. Ci sarà un motivo per cui ogni estate c'erano quelli che vincevano sempre e quelli che non vincevano mai. Non so come facevano, ma vincevano. Il mestiere, ora è tutta teoria". E, come riportato dal 'Tirreno', Max si è già impegnato con il sindaco Luca Selvetti promettendo un intervento. Queste le sue parole riportate: "Sono profondamente addolorato per quanto accaduto. Da cittadino livornese non posso che condividere la preoccupazione delle persone direttamente coinvolte da quanto accaduto. Come molti sanno il mio affetto per Livorno è sempre vivo e costante, per questo motivo ho contattato il sindaco per mettermi a disposizione per valutare cosa sarà necessario fare. Sono certo che lo spirito e la forza dei livornesi saranno fondamentali per una rapida ripresa".