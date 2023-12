Serata di premi per il calcio italiano relativi alla stagione 2022-23. Napoli società dell'anno, Spalletti miglior allenatore e lo slalom di Kvara contro l'Atalanta è il gol dell'anno. Tabitha Cahwinga è la calciatrice dell'anno. Attesi anche l’arbitro e il miglior giovane di Serie B dell’anno. Oltre alla top XI maschile e il calciatore dell’anno. La cerimonia del Gran Galà del Calcio è live su Sky Sport 24 e in streaming su NOW

