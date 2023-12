In occasione della cerimonia di consegna del Golden Boy 2023, vinto da Jude Bellingham, il difensore della Juventus, Federico Gatti, ha raccontato le ambizioni della squadra bianconera: "Non abbiamo ancora fatto nulla, il campionato è ancora troppo aperto, non si possono fare conti ora, il nostro obiettivo è quello di restare in alto in classifica. Per l'anno prossimo vogliamo tornare a giocare in Europa"