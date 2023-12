Torino ha ospitato la cerimonia finale del Golden Boy 2023, serata in cui sono stati consegnati i premi ai migliori talenti under 21 del calcio europeo. Il centrocampista del Real ha vinto il premio principale assegnato da Tuttosport. L'inglese, che succede a Gavi nell'albo d'oro, ha ottenuto il 97% dei voti battendo altri giovani come Musiala e Yamal. Scalvini è il Golden Boy italiano. Tra i premiati anche Giuntoli (Greatest challenge of the year) per lo scudetto vinto a Napoli

BELLINGHAM: "UN ONORE GOLDEN BOY"