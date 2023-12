Fuori nelle ultime settimane per un infortunio al polpaccio, Bastoni è pronto al rientro in campo. "Non è stato facile restare a casa a guardare i compagni, ma adesso sto bene e rientrerò contro l'Udinese" ha spiegato il difensore dell'Inter durante il Gran Galà del Calcio. Sul momento della squadra ha aggiunto: "Siamo consapevoli di essere forti, ma non dobbiamo abbassare la guardia"

