Contro il suo passato e, chissà, forse anche contro il suo futuro. Sabato Charles De Ketelaere affronta per la prima volta il Milan da avversario. Era stato il grande colpo di mercato nell'estate 2022, il trequartista destinato a far fare il salto di qualità ai rossoneri. È invece diventato presto un equivoco tattico, spedito in prestito (con diritto di riscatto) all'Atalanta. In nerazzurro ha ritrovato se stesso. E ora prova a sfatare un tabù...