Lautaro: "Inzaghi un top. Il duello con la Juve..."

Sull’inizio di stagione della squadra, queste le parole del capitano interista: “Sinceramente me lo aspettavo anche se non credevo ingranassimo così velocemente: in estate sono partiti 12 giocatori, sono arrivati ragazzi straordinari che lavorano bene dal primo giorno ma non mi aspettavo ci integrassimo tutti così in fretta. Io ho sempre detto che faccio questo sport per vincere, è difficile arrivare sino in fondo a tutti gli obiettivi ma lavoriamo per questo. Juve unica rivale? La strada è ancora lunga, non è neanche finito il girone di andata. Dobbiamo continuare così perché ci sono altre squadre forti come Milan e Napoli. Inzaghi è un allenatore top, ha fatto tre anni incredibile qui vincendo coppe e raggiungendo la finale di Champions. Gli scudetti mancati ci sono rimasti lì ma adesso siamo in piena corsa. Mi piacerebbe segnare tanto ma l'importante è che l'Inter vinca. Io e Thuram come Eto'o e Milito? No loro hanno fatto la storia dell'Inter, Marcus è arrivato con grande spirito e faremo di tutto per aiutare la squadra fino in fondo".