Per il big match che aprirà la 15^ giornata all'Allianz Stadium Allegri ritrova Danilo, pronto a tornare titolare in difesa. Dovrebbe farcela Locatelli in mezzo al campo, in avanti Chiesa e Vlahovic. Mazzarri deve rinunciare ancora a Mario Rui, spazio dunque a Natan a sinistra con Juan Jesus (al rientro da titolare) e Rrahmani centrali. In attacco, anche se ancora non al 100%, il terminale offensivo sarà Osimhen. Di seguito le probabili formazioni della sfida

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ