L'allenatore nerazzurro commenta il successo con l'Udinese e il ritorno al primo posto in classifica: "Abbiamo risposto da grande squadra, giocando benissimo dal 1' al 94'. Guardiamo solo a noi stessi senza pensare agli altri, sappiamo che non è facile giocare dopo ma ormai ci siamo abituati. E ora dobbiamo recuperare le energie per la Champions". Precisazione su Frattesi: "Hanno detto che può fare il quinto, ma non è un'opzione. Lavora benissimo e ci tornerà utile" INTER-UDINESE 4-0: GOL E HIGHLIGHTS

Una vittoria straripante, ancor più importante perché arrivata in risposta al successo della Juventus del Napoli. L'Inter batte l'Udinese e controsorpassa la squadra di Allegri, riprendendosi il primo posto in classifica: non può che essere soddisfatto Simone Inzaghi, che nel post gara ha commentato la prova dei suoi a Sky Sport: "Non era semplice - ha esordito l'allenatore nerazzurro -, l'Udinese aveva vinto non molto tempo fa qui a San Siro contro il Milan, in questo momento è in fondo alla classifica ma ha valori superiori. Noi dovevamo tenere bene il campo perché loro hanno qualità e i ragazzi hanno interpretato benissimo il match dal 1' al 94', sono stati veramente bravissimi. Questa è una risposta da grande squadra: abbiamo fatto un'ottima gara e dobbiamo cencentrarci solo su di noi, quello che succede su altri campi deve interessarci relativamente. Siamo abituati a giocare dopo, ma dobbiamo guardare solo a noi stessi: qui c'è grande entusiasmo, c’è una bellissima atmosfera e dobbiamo continuare su questa strada".

"Godiamoci il momento, ma pensiamo a recuperare energie" E tra i tifosi e gli addetti ai lavori si sprecano i complimenti per Inzaghi: "Questo fa piacere - ha proseguito l'allenatore -, io so e sappiamo tutti che il calcio va veloce. È giusto godersi queste serate e questo inizio di stagione, con due obiettivi centrati come gli ottavi di Champions e la qualificazione al Mondiale per Club, davanti a un pubblico così. Dobbiamo provare a fare ancora prestazioni del genere, perché questa gente non ci ha mai abbandonato". Tra i migliori in campo, indipendentemente dai gol, ancora una volta Calhanoglu e Dimarco: "Stanno facendo benissimo non da tre mesi, ma da due anni e mezzo che sono con me. Fare dei nomi stasera però sarebbe riduttivo - ha aggiunto Inzaghi -, perché vedere ad esempio il secondo gol, da allenatore, è bellissimo. Ora continuiamo a lavorare sapendo avremo subito un'altra partita importantissima (quella decisiva per il primo posto nel girone di Champions contro la Real Sociedad, ndr), quindi dovremo essere bravi a recuperare energie fisiche e soprattutto mentali".

"Frattesi lavora bene e tornerà utile, ma non può fare il quinto" In chiusura un punto sui singoli, Inzaghi si è soffermato su Davide Frattesi: "Oggi avrebbe potuto giocare dall’inizio - ha ammesso l'allenatore -, ma per come è andata la partita e per come ci servirà nella prossima gara, gli ho detto di stare sereno. Lui comunque lavora benissimo e ci sta dando grandi soddisfazioni, davanti ha Barella e Mkhitaryan, che sono due grandissimi giocatori come lui, un titolare della nostra Nazionale. Deve continuare a lavorare in questo modo. A partita in corso poi ho optato per altri giocatori, che come lui lavorano benissimo: oggi non l’ho messo, ma ci tornerà buono per martedì. Se potrà giocare sulla fascia? No, che potesse giocare da quinto è stato detto ma non è un'opzione. In quel ruolo abbiamo Dumfries e Cuadrado, due grandi giocatori: il primo ha avuto un problema a Napoli, il secondo sta convivendo con un problema al tendine, sta stringendo i denti ma non poteva avere i 90’ nelle gambe. E ho anche Darmian - ha concluso Inzaghi -, che è uno di quei giocatori che fa la fortuna degli allenatori".