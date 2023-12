Le parole del capitano nerazzurro dopo il 4-0 sull'Udinese: "Stiamo facendo un grande lavoro da tre anni e si vede la mano del mister, indipendentemente da chi gioca. Era importante rispondere alla Juve perché non è facile giocare dopo, ora continuiamo così. Il rinnovo? Non è ancora arrivato, ma io sono concentrato sul campo. Al resto pensano i miei agenti e la societò, io sono contento così"

L'ennesima prova da capitano vero: qualità dal primo all'ultimo minuto e poi anche il gol, il numero 14 in campionato. A mettere la parola fine a Inter-Udinese è stato Lautaro Martinez, che nel finale ha firmato il poker nerazzurro nel match che ha visto la squadra di Simone Inzaghi tornare in vetta alla classifica di Serie A, superando nuovamente la Juventus che aveva battuto il Napoli. Grande soddisfazione per l'argentino, arrivato a quota 28 gol nell'anno solare come solo Vieri nel 2001 e Milito nel 2012 erano riusciti a fare prima: "Sono veramente oroglioso di quello che sto facendo e di quello che tutti insieme stiamo facendo. Lavoriamo tanto ogni giorno - ha detto Lautaro - e si vede anche la mano del mister, indipendentemente da chi gioca. Abbiamo il nostro obiettivo ed era importante rispondere alla Juve: non è facile giocare dopo, ma abbiamo fatto un altro sorpasso e dobbiamo continuare così, tutti insieme, perché quando il mister ha bisogno dobbiamo rispondere".