L'argentino è uscito al 22' della partita contro la Fiorentina, dopo essersi fatto male qualche minuto prima in un contrasto difensivo su Arthur. Problema al flessore sinistro, da valutarne l'entità: gli esami strumentali sono previsti nelle prossime ore. Dybala è uscito sulle proprie gambe ed è poi rimasto a seguire il pari dei giallorossi in panchina. Per lui dentro Azmoun, che però si è infortunato a sua volta ROMA-FIORENTINA: HIGHLIGHTS

Dybala si ferma ancora. L'argentino è uscito al 22' della partita contro la Fiorentina dopo essersi fatto male qualche minuto prima in un contrasto difensivo su Arthur. Problema al flessore, da valutarne l'entità. Nelle prossime ore previsti esami strumentali anche se, come raccontato dal nostro inviato all'Olimpico Angelo Mangiante, potrebbe trattarsi di un infortunio meno grave del previsto. La dinamica dell'infortunio Succede tutto coi viola in attacco, e con una palla giocata centralmente per l'altro ex juventino Arthur: Dybala ripiega per aiutare la sua squadra e va in contrasto, facendo però uno strano movimento con la gamba sinistra. Ad avere la peggio, apparentemente, è proprio Arthur, che resta a terra, mentre la Joya si rialza subito. Passano i minuti ma il flessore dà noie al campione del mondo argentino. Prima un po' di stretching e poi la bandiera bianca al 22': si toglie i guanti, esce dal campo sulle proprie gambe ma scuro in volto, lasciando spazio ad Azmoun. Poi guarda il match seduto in panchina. Dopo gli esami se ne saprà di più.

L'assist a Lukaku e gli altri problemi Poco prima Dybala si era già iscritto alla partita con l'assist di esterno a Romelu Lukaku per il vantaggio giallorosso. Il suo sesto passaggio vincente in campionato, tanti quanti nella Serie A 2022-23 ma in venticinque match. Quattro invece sono le partite che ha già saltato per infortunio in questa stagione.

Infortunato anche il sostituto dell'infortunato (Azmoun) Cioè Sardar Azmoun, subentrato a Dybala e out a sua volta al 62' (dentro El Shaarawy), ko in seguito a un contrasto di gioco (botta tra caviglia e polpaccio). Il calciatore iraniano (dieci presenze e un gol quest'anno) ha provato per qualche minuto a restare in campo, ma poi si è accasciato a terra ed è stato costretto a chiedere il cambio.