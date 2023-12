Dove vedere Frosinone-Torino

Il match tra Frosinone e Torino della 15^ giornata di Serie A si gioca oggi, domenica 10 dicembre, alle 12:30. La partita sarà in diretta su Sky - sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW

La sfida tra Frosinone e Torino , della 15^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 10 dicembre alle 12:30 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Fernando Orsi. A bordocampo Vanessa Leonardi. Dalle 11.30 e dalle 14.30 appuntamento con " La Casa dello Sport Day", in studio: Giorgia Cenni con Stefano De Grandis, Gianfranco Teotino e Fernando Orsi in collegamento da Frosinone.

I numeri di Frosinone e Torino

Frosinone e Torino si sono affrontate quattro volte in Serie A: gli incontri sono stati tutti vinti dai granata, sempre con un gol di scarto. L'ultimo scontro in ordine temporale, avvenuto il mese scorso in Coppa Italia, ha visto trionfare la squadra di Di Francesco ai tempi supplementari. Il Frosinone ha vinto due delle ultime cinque partite di Serie A; l'ultimo successo risale al 26 novembre scorso contro il Genoa, che è anche l'ultima vittoria casalinga. Tra le mura amiche, i ciociari quest'anno hanno vinto cinque incontri su sette disputati in questa stagione. Il Torino è andato a segno in quattro delle ultime cinque partite giocate in Serie A, vincendone tre e pareggiandone una. Fuori casa, la squadra di Juric ha vinto soltanto due partite su sette in Serie A.