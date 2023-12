"Il soprannome demone da Piacenza? Fa piacere" ha ammesso Simone Inzaghi che ha risposto alla domanda sul nomignolo nato sui social dopo le intuizioni dell'allenatore nella scorsa Champions e amplificato dopo l'episodio con Chiesa in Juve-Inter. Il tutto tra le risate di Federico Dimarco dalla zona mista. Ecco come è nato questo simpatico soprannome

Nell'era dei social basta un attimo per trasformare un momento di campo in una base per dei meme o ribattezzare un personaggio con un nuovo soprannome. Chiedetelo a Simone Inzaghi, ormai ribattezzato dai tifosi dell'Inter il "demone di Piacenza". Un nomignolo che ormai ha fatto decisamente breccia tra i tifosi nerazzurri, rilanciato in ogni occasione sul web, e che prende spunto dalla capacità dell'allenatore nerazzurro di "cucinare" soluzioni tattiche innovative e che portano a risultati. Nato dopo alcune intuizioni di Inzaghi nella scorsa Champions, "Il demone sta cucinando" è una delle frasi più usate dai tifosi nerazzurri in merito alle scelte del mister piacentino