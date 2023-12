Oltre al gol del vantaggio di Lukaku e al pari di Martinez Quarta ci sono stati altri quattro momenti chiave che hanno segnato i colpi di scena del posticipo dell'Olimpico. Dybala si è fatto male al 22': dentro Azmoun, che poi si è fatto male a sua volta. Due gialli per Zalewski e un rosso diretto per Lukaku. Poi anche un messaggio di Mou spedito a Rui Patricio via raccattapalle

ROMA-FIORENTINA: HIGHLIGHTS - INFORTUNIO DYBALA - "IL BIGLIETTO" DI MOU