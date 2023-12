Le partite di Serie A di oggi

Sono due gli appuntamenti della 15^ giornata di Serie A che chiudono oggi il programma. Alle 18.30 si affrontano Empoli e Lecce, gara visibile sull'app DAZN e sul canale ZONA DAZN (214 del telecomando). Alle 20.45 si gioca Cagliari-Sassuolo, in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ