Dopo un duro scontro di gioco con Sulemana il centrocampista del Sassuolo ha perso i due incisivi. Nonostante la copiosa perdita di sangue, Thorstvedt è rimasto in campo e all'intervallo ha provato a recuperare i denti persi. Che alla fine sono tre: il terzo, che penzolava, gli è stato estratto in panchina. Il norvegese ha comunque sorriso alla telecamera al momento dell'uscita dal campo

Ha perso due denti ma ho comunque continuato a giocare. È quanto accaduto a Kristian Thorstvedt , centrocampista del Sassuolo protagonista della curiosa disavventura nel corso del primo tempo del monday night della 15^ giornata di Serie A contro il Cagliari . Dopo un duro scontro di gioco con il centrocampista rossoblù Sulemana , che a seguito di un confronto aereo - nel tentativo di prendere posizione - gli ha rifilato una gomitata in piena bocca , il norvegese ha sanguinato copiosamente prima di accorgersi di aver perso i due incisivi.

Il sorriso alla camera

Proteste veementi da parte di Thorstvedt, ma l'intervento di Sulemana non è stato sanzionato dall'arbitro. Il centrocampista del Sassuolo, da parte sua, ha continuato a giocare e nonostante le condizioni ha terminato il primo tempo. Anzi, prima del rientro negli spogliatoi, è tornato nella zona dello scontro per provare a recuperare i suoi denti. Infine ha sorriso alla telecamera, mostrando i denti mancanti. Che alla fine, da due, sono diventati tre: Thorstvedt aveva un ponte e il terzo dente, che penzolava, gli è stato estratto in panchina.