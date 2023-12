Brillante, intelligente, simpatico, ma soprattutto un grandissimo portiere. Dopo sette anni alla Juve il matrimonio prosegue felice. Ha fatto guadagnare punti su punti, nelle interviste dice sempre quello che pensa ed è un esempio per compagni e giovani SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ

È più facile descriverlo che scrivere il suo cognome. Brillante, intelligente, simpatico, mai banale, ma soprattutto un grandissimo portiere. Wojciech Szczesny è uno dei leader dello spogliatoio della Juventus, 33 anni, ha appena iniziato il settimo anno in bianconero, ma non c'è alcuna crisi, anzi il matrimonio prosegue felice. Anche quest'anno i numeri parlano a suo favore, spesso decisivo con le sue parate, ma la sua forza sta nell'equilibrio, non si esalta per le grandi prestazioni, ma soprattutto riesce a cancellare immediatamente le serate no, come dopo Udine un paio d'anni fa o Reggio Emilia quest'anno un paio di errori decisivi nell'unica sconfitta bianconera.

Punti e interviste Ma quanti punti ha fatto guadagnare alla Juve con le sue parate è impossibile da quantificare, di certo sono tantissimi. Szczesny è anche uno di quei pochi calciatori che quando si presenta davanti a un microfono non si nasconde dietro le solite frasi di circostanza. Dice sempre quello che pensa, verità raccontate con pacatezza e grande ironia come per esempio dopo la sofferta vittoria di Firenze. al club La Juve e l’estetica della difesa: L'ANALISI

Esempio Sorride e regala battute, e gli capita di sorridere anche in campo come quando contro il Napoli ha evitato, grazie a un fuorigioco, di incappare in una serataccia. Szczesny è così, sereno sempre, attento e scrupoloso. Una sicurezza per i compagni, un esempio per i giovani. Un personaggio come lui fa solo bene a un calcio spesso appesantito da polemiche e nervosismi molto spesso assolutamente inutili.