Pareggio a Marassi per la Juventus, che frena 1-1 col Genoa e manca il sorpasso in vetta all'Inter. Un punto per la squadra di Allegri, che ha puntato il dito sulle troppe chance non sfruttate ma che ha ritrovato il gol di Federico Chiesa. A secco dallo scorso 23 settembre, quando i bianconeri persero per l'ultima volta sul campo del Sassuolo, l'attaccante italiano ha sbloccato l'anticipo su calcio di rigore. Se l'era procurato al 27', sfruttando l'errore di Badelj e l'invito di Vlahovic prima di essere atterrato da Martinez. A trasformare il suo primo rigore con la maglia della Juve è stato proprio Chiesa, ma non era lui il tiratore designato.