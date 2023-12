4/10

I NUMERI DI VLAHOVIC

Gol in questo campionato: 5

Stesso score per il serbo, messo a referto con una giornata in meno rispetto al compagno (867 minuti giocati contro i 1104 di Chiesa). L'ex viola ha segnato solo una volta negli ultimi tre mesi (contro l'Inter) dopo un'ottima partenza che lo aveva visto protagonista con 4 centri nelle prime 4 di campionato. In mezzo anche un rigore sbagliato dal centravanti bianconero (il secondo stagione) che sembra essersi smarrito in queste settimane