Dove vedere Lecce-Frosinone

I numeri di Lecce e Frosinone

Prima sfida in Serie A tra Lecce e Frosinone. I salentini sono rimasti imbattuti in otto delle 10 partite di Serie B contro i ciociari (6 vittorie, 2 pareggi), vincendo quella più recente (1-0 il 2 aprile 2022 al Via Del Mare). Il Lecce ha mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime tre sfide di campionato contro il Frosinone, tutte in Serie B tra il 2021 e il 2022 (2 vittorie, 1 pareggio), tanti clean sheet per i pugliesi quanti nelle precedenti sette gare nel torneo cadetto contro i ciociari. Solo l’Udinese (nove) ha pareggiato più partite del Lecce (otto) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei, tra cui tutte le ultime quattro. I salentini solo una volta nella loro storia in Serie A hanno registrato più pareggi di fila: cinque tra maggio e giugno del 1989 con Carlo Mazzone allenatore. Il Lecce ha pareggiato tre delle ultime quattro partite casalinghe di campionato (una sconfitt), tante quante nelle precedenti 14 gare al Via Del Mare in Serie A (4 vittorie, 7 sconfitte). I pugliesi potrebbero registrare tre segni “X” di fila in casa nel torneo per la prima volta dal periodo tra agosto e ottobre 2022 (quattro in quel caso). Solo il Newcastle (-16) ha registrato una differenza negativa più ampia del Frosinone (-15) tra i punti guadagnati in trasferta rispetto a quelli ottenuti in gare casalinghe in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: i ciociari hanno infatti raccolto solo due punti in sette match fuori casa, rispetto ai 17 guadagnati in otto partite allo Stirpe. Il Frosinone ha perso le ultime cinque trasferte di campionato e non ha mai registrato sei sconfitte fuori casa di fila nella sua storia in Serie A. La curiosità: Frosinone (24 anni e 229 giorni) e Lecce (24 anni e 327 giorni) sono le due squadre con l’età media più bassa in questa stagione di Serie A, considerando i giocatori scesi in campo almeno un minuto finora.