Piedi per terra e personalità. Servirà questo al Monza nella partita contro il Milan secondo Raffaele Palladino. L'allenatore dei biancorossi ha presentato il lunch match di San Siro (in diretta domani alle 12.30 su Sky Sport e in streaming su NOW) parlando dell'atteggiamento necessario per dare continuità alla vittoria con il Genoa: "Dobbiamo fare la prestazione e credo che il Monza possa fare bene e possa mettere in difficoltà il Milan - ha spiegato - Siamo costruiti per questo: per giocarcela con tutti, su tutti i campi. Senza presunzione, non dobbiamo avere paura di nessuno. Giocare a San Siro è un motivo di orgoglio e dovrà essere una partita leggera e di personalità".